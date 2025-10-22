A Mediaset mi chiedevano questo D’Urso finalmente la verità! Lo sfogo dopo il caos a Ballando

Le tensioni tra la concorrente Barbara D’Urso e la giuria di Ballando con le Stelle continuano a tenere banco, in particolare dopo la puntata di sabato 18 ottobre. La conduttrice, in gara al dance show di Rai 1 in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, ha espresso in una clip del segmento ‘Ballando segreto’ tutto il suo disorientamento e la sua frustrazione per i commenti ricevuti, puntando il dito soprattutto contro la giurata Selvaggia Lucarelli. La conduttrice si è sentita ingabbiata in aspettative che non corrispondono al suo percorso attuale nel programma, che lei vede come una nuova sfida, lontana dalle dinamiche del suo passato televisivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

