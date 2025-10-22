A Mediaset mi chiedevano questo Barbara D’Urso finalmente la verità | lo sfogo
News TV. Le tensioni tra Barbara D’Urso e la giuria di Ballando con le Stelle sono diventate il tema più discusso della settimana televisiva. Dopo la puntata andata in onda sabato 18 ottobre, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio con uno sfogo che non è passato inosservato. Una clip del segmento Ballando segreto ha mostrato il lato più sincero della conduttrice, rivelando quanto la pressione delle aspettative stia pesando sul suo percorso all’interno del programma di Milly Carlucci. Leggi anche: “È una iena, sta recitando”: fuorionda choc di Mariotto su Barbara d’Urso. Balivo sconvolta (VIDEO) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, i concorrenti beccati nel backstage: “Sono una coppia” Le parole che hanno spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
I malviventi chiedevano ingenti somme di denaro a professionisti e imprenditori per pagare fantomatici riscatti e liberare inesistenti giornalisti rapiti in Medioriente - facebook.com Vai su Facebook
La truffa dei finti sordomuti che chiedono donazioni per falsa beneficenza. I servizi di Striscia Guarda i video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/la-truffa-dei-finti-sordomuti-che-chiedono-donazioni-per-falsa-beneficenza_886131… #Striscialanotizia - X Vai su X
“Mi chiedevano di farlo”: Barbara d’Urso insinua retroscena esplosivi su Mediaset - Barbara d'Urso risponde a Ballando Segreto alle critiche della giuria e affronta il tema del trash legato al suo passato a Mediaset. Segnala donnaglamour.it
Barbara D'Urso litiga con Selvaggia Lucarelli su Mediaset: «Io ferma ingiustamente» - Discussione molto accesa tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, su Rai 1. msn.com scrive
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video - Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso", dice la conduttrice ora nel cast di Ballando con le ... Segnala adnkronos.com