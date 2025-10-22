AMI palchi aperti ai giovani artisti con disabilità
Musica e inclusione viaggiano insieme nel progetto A.M.I. – Attività Musicali Inclusive, promosso dall’Associazione Maria Malibran guidata da Raffaella Ambrosino. Giovani under 35 con disabilità diventano protagonisti del palco, in un percorso condiviso che attraversa Campania, Sicilia, Basilicata e Lombardia, trasformando l’energia dei concerti in opportunità concrete. Un progetto che mette i giovani al centro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
