A Londra all'asta la chitarra che fece litigare gli Oasis

M ilano, 21 ott. (askanews) – Le chitarre degli Oasis, compresa quella che li fece litigare, gli occhiali di John Lennon, memorabilia di Michael Jackson, Elvis Presley: a Londra un’asta mette in vendita oggetti appartenuti a grandi nomi della musica mondiale per una cifra che secondo gli esperti potrebbe superare in totale gli oltre 3 milioni di euro. Fra i pezzi più ambiti la chitarra Gibson rosso ciliegia di Noel Gallagher, danneggiata dal fratello Liam durante una rissa nel backstage la notte in cui gli Oasis si sciolsero, all’apice della loro fama nel 2009. “È storica – dice Mark Hockman, esperto musicale della casa d’aste Propstore – Se sei un fan degli Oasis, basta guardare quella chitarra per capire immediatamente di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Londra all’asta la chitarra che fece litigare gli Oasis

