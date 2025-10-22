A Lercara Friddi parte il progetto Pet & Autismo

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito a Lercara Friddi il progettoPet & Autismo – una relazione d’aiuto, benessere e autonomia”, un’importante iniziativa promossa con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto nasce grazie all’impegno dell’Ats Speranza-Pet, in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

