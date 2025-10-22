A Lercara Friddi parte il progetto Pet & Autismo

È partito a Lercara Friddi il progetto “Pet & Autismo – una relazione d’aiuto, benessere e autonomia”, un’importante iniziativa promossa con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto nasce grazie all’impegno dell’Ats Speranza-Pet, in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lercara (PA), al via il progetto: “Pet & Autismo: una relazione di aiuto, benessere e autonomia” - Il progetto è rivolto a bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra i 5 e i 14 anni, con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico, l’autonomia personale e l’inclusione soc ... Scrive ilsicilia.it