A Legnano la Buona Pratica Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica

È il progetto con cui l’Amministrazione legnanese sta supportando le piccole e medie imprese verso una transizione ecologica "consapevole e sostenibile", intitolato “Energia per le imprese e sostenibilità per Legnano“ ha ottenuto il riconoscimento di Buona Pratica assegnato ieri agli Stati Generali delle Città Intelligenti in corso a Padova. Il premio è stato ritirato dal sindaco Lorenzo Radice (nella foto) e dall’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti. La Buona Pratica sarà ora diffusa da City Vision nella sua community di pubbliche amministrazioni e imprese. Il progetto ha alla base una collaborazione pubblico-privata con enti nazionali e attori locali: l’obiettivo principale è la conoscenza delle barriere e degli incentivi che impattano sulla scelta aziendale di intraprendere percorsi di efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

