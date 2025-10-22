A Legnano la Buona Pratica Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il progetto con cui l’Amministrazione legnanese sta supportando le piccole e medie imprese verso una transizione ecologica "consapevole e sostenibile", intitolato “Energia per le imprese e sostenibilità per Legnano“ ha ottenuto il riconoscimento di Buona Pratica assegnato ieri agli Stati Generali delle Città Intelligenti in corso a Padova. Il premio è stato ritirato dal sindaco Lorenzo Radice (nella foto) e dall’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti. La Buona Pratica sarà ora diffusa da City Vision nella sua community di pubbliche amministrazioni e imprese. Il progetto ha alla base una collaborazione pubblico-privata con enti nazionali e attori locali: l’obiettivo principale è la conoscenza delle barriere e degli incentivi che impattano sulla scelta aziendale di intraprendere percorsi di efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a legnano la buona pratica le citt224 intelligenti premiano la trasformazione ecologica

© Ilgiorno.it - A Legnano la Buona Pratica. Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica

Approfondisci con queste news

legnano buona pratica citt224A Legnano la Buona Pratica. Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica - Orgoglioso il sindaco Radice: noi attenti all’ambiente e alla qualità della vita. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Legnano Buona Pratica Citt224