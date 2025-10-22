A Legnano la Buona Pratica Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica
È il progetto con cui l’Amministrazione legnanese sta supportando le piccole e medie imprese verso una transizione ecologica "consapevole e sostenibile", intitolato “Energia per le imprese e sostenibilità per Legnano“ ha ottenuto il riconoscimento di Buona Pratica assegnato ieri agli Stati Generali delle Città Intelligenti in corso a Padova. Il premio è stato ritirato dal sindaco Lorenzo Radice (nella foto) e dall’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti. La Buona Pratica sarà ora diffusa da City Vision nella sua community di pubbliche amministrazioni e imprese. Il progetto ha alla base una collaborazione pubblico-privata con enti nazionali e attori locali: l’obiettivo principale è la conoscenza delle barriere e degli incentivi che impattano sulla scelta aziendale di intraprendere percorsi di efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Sabato 25 ottobre all’Auditorium Bonvesin un concerto per parlare di ictus cerebrale. Protagonisti il Corpo Bandistico Legnanese e l’associazione A.L.I.Ce. Legnano. Un evento che unisce informazione, solidarietà e buona musica - facebook.com Vai su Facebook
A Legnano la Buona Pratica. Le Città Intelligenti premiano la trasformazione ecologica - Orgoglioso il sindaco Radice: noi attenti all’ambiente e alla qualità della vita. Secondo ilgiorno.it