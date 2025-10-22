A Lariofiere torna la Mostra Mercato Artigianato | MOMA 2025
Dal 30 ottobre al 3 novembre, torna a Lariofiere la Mostra Mercato Artigianato, il più longevo e identitario degli eventi ospitati dal centro espositivo erbese. L’appuntamento racconta uno spaccato della cultura economica e sociale del territorio e, da oltre 50 anni, si rinnova per valorizzare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
