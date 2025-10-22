A Lagdei nevicanofoglie
Nevicano” foglie sulla strada provinciale 86 a Lagdei. Una cospicua caduta di foglie ha coperto il manto stradale e così i mezzi della Provincia di Parma sono usciti in assetto “anti-neve” per liberare la carreggiata da un consistente strato di foglie cadute a terra. Il tempestivo intervento ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
