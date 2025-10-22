A Gualdo Cattaneo il gusto incontra la tradizione con Sapere di pane sapore di olio
Tre giorni alla scoperta della tradizione umbra e dei suoi speciali prodotti: Gualdo Cattaneo si prepara a vivere un gustoso fine settima con la sedicesima edizione di “Sapere di pane, sapore di olio”.Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre esperienze tra frantoi e assaggi a base di olio evo e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
