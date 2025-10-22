A Gerusalemme Vance e Netanyahu | sostegno alla tregua non ingerenza

In una Gerusalemme tesa e operosa, JD Vance ha incontrato Benjamin Netanyahu per ribadire che l'impegno americano sulla tregua di Gaza è fatto di lavoro, non di imposizioni. Tra strette di mano e dichiarazioni misurate, il messaggio è netto: partnership, non tutela. E un obiettivo dichiarato, difficile ma concreto: consolidare il cessate il fuoco.

