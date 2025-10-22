A Galliate arriva Zuccanghera | un week end dedicato all' autunno
Sabato 25 e domenica 26 ottobre a Galliate arriva "Zuccanghera", l'appuntamento per vivere la magia dell'autunno tra zucche, giochi e laboratori creativi.L'evento è organizzato dall'associazione Rione Missanghera e si terrà dalle 10 alle 18 al centro sportivo Sportcity-Gallè.Diverse le attività. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
? Sabato 25 ottobre e Domenica 26 ottobre Arriva nella città di Galliate (NO) PUMPKIN PATCH Un evento organizzato da Rione Missanghera Centro sportivo sportcity Gallè Via G. Leopardi N 14, Galliate (NO) Non mancate, via aspettiamo con t - facebook.com Vai su Facebook