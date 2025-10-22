A Galatone la longevità è di casa | auguri speciali a Zia Tetta che compie 103 anni

GALATONE – La cittadina di Galatone ancora una volta nel segno della longevità. Per Antonia Elena Rapanà, per tutti zia Tetta, oggi si festeggia il traguardo straordinario dei 103 anni. E’ nata infatti in quel di Galatone il 22 ottobre del 1922, anche se all’anagrafe verrà registrata solo il 25. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

