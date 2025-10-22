Forlì, 22 ottobre 2025 – A Forlì entra in funzione la nuova Pet, apparecchiatura di ultima generazione che segna un importante passo avanti nella diagnostica nel territorio romagnolo. L’apparecchiatura è il primo modello installato in Italia e il secondo in Europa. “Si tratta di un salto tecnologico importante – spiega Federica Matteucci, direttrice della Medicina Nucleare – che consente diagnosi più tempestive, tempi di esecuzione ridotti e una minore dose di radiofarmaco somministrato ai pazienti”. La sala che ospita la macchina porta il nome del dottor Giuseppe Fiorentini, fondatore della Medicina Nucleare di Forlì e punto di riferimento per la sanità cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Forlì una nuova Pet: “Minore dose di radiofarmaco somministrato ai pazienti”