A Foggia la sagra del pancotto
Venerdì 24 e sabato 25 ottobre è in programma, in piazza Umberto Giordano a Foggia, la 'Sagra del Pancotto'.L'evento, promosso dalla Pro Loco cittadina, prevede due giorni di festa con il gusto autentico dei ristoratori foggiani che prepareranno il miglior pancotto e tanto buon vino.
