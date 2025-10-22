A Foggia la sagra del pancotto

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre è in programma, in piazza Umberto Giordano a Foggia, la ‘Sagra del Pancotto’.L'evento, promosso dalla Pro Loco cittadina, prevede due giorni di festa con il gusto autentico dei ristoratori foggiani che prepareranno il miglior pancotto e tanto buon vino. Venerdì la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

DIVIETI Foggia, modifiche alla viabilità in Piazza Giordano per la Sagra del Pancotto - L’evento si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre, con un ricco programma di degustazioni e momenti di intrattenimento. Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Sagra Pancotto