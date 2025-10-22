A Foggia c' è la 13esima edizione de ' La città del disco'

A Foggia, sabato 25 e domenica 26 ottobre alla Città del Cinema appuntamento con ‘La città del disco’. L’evento, uno degli appuntamenti più grandi del sud Italia giunto alla sua tredicesima edizione, porterà nel capoluogo dauno espositori provenienti da tutta Italia per metter in mostra vinili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

