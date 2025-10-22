A Firenze una stanza per Federigo Tozzi
(Adnkronos) – Federigo Tozzi (1883-1920) ha ora una casa a Firenze. All'interno dell'Archivio Contemporaneo 'Alessandro Bonsanti' del Gabinetto Vieusseux è visitabile, su prenotazione, una stanza interamente dedicata allo scrittore senese: uno spazio intimo e prezioso dove sono conservati manoscritti, bozze, dattiloscritti, traduzioni e volumi della sua biblioteca privata, giunti da Siena in più riprese e .
