Firenze, 22 ottobre 2025 - Dolcissima regina d'inverno in tavola e folcloristico simbolo della festa di Ognissanti: a Firenze arriva il Zucca Day per celebrare l'ortaggio-frutto più amato da grandi e bambini. La zucca con i suoi mille volti e la sua versatilità, è protagonista assoluta dello speciale appuntamento, sabato 25 ottobre, dalle ore 10 alle 13, al nuovo mercato coperto di Campagna Amica di Porta San Frediano a Firenze. L'iniziativa è promossa da Coldiretti Toscana e mercato di Porta San Frediano in collaborazione con la Fattoria Pilarciano di Vicchio. Violina, Delica, Turbante, Butternut, Provenza, Hokkaido, rossa, gialla, arancione: sono solo alcuni dei nomi, delle varietà e dei colori a volte sorprendenti di zucche che si possono utilizzare in cucina per preparare ricette e dolci o da intagliare per spaventare vicini ed amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze arriva lo Zucca Day a Porta San Frediano