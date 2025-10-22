A Firenze al via la 46ª edizione di Cinema e Donne | dialoghi e memoria

Domani, mercoledì 22 ottobre, prende il via la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne a Firenze, all'interno della 50 Giorni di Cinema a Firenze. Un cartellone che intreccia memoria e presente, con una pre-apertura dedicata a Elvira Notari e un avvio tra dialoghi e visioni. Un invito ad ascoltare sguardi necessari.

