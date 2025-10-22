A Erchie l’incontro di presentazione dei servizi oncologici del Consorzio Br4
ERCHIE – Continuano gli incontri di presentazione dei "Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie" organizzati dal Consorzio Ats Br4 in ciascun Comune consorziato. Prossimo appuntamento a Erchie giovedì 23 ottobre, presso il palazzo Ducale in via Calvario, a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Nello stand di AICOTUR-Associazione Italiana comuni Turismo delle radici-di cui il nostro comune è membro assieme agli altri comuni aderenti, Erchie è presente alla Fiera internazionale del Turismo di Parigi che si sta svolgendo in queste ore. Un progetto a - facebook.com Vai su Facebook
Come raggiungere il borgo di Erchie e le spiagge più belle - Rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza ineguagliabile, per i suoi paesaggi mozzafiato e il mare cristallino, considerata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO fin dal 1997, la Costiera ... Scrive siviaggia.it