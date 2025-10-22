A Erchie l’incontro di presentazione dei servizi oncologici del Consorzio Br4

ERCHIE – Continuano gli incontri di presentazione dei "Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie" organizzati dal Consorzio Ats Br4 in ciascun Comune consorziato. Prossimo appuntamento a Erchie giovedì 23 ottobre, presso il palazzo Ducale in via Calvario, a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

