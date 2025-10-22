A due settimane dal crollo di Regina Coeli nelle carceri romane la situazione è un gran casino dice la garante

"È tutto un gran casino". Non usa mezzi termini Valentina Calderone, la garante dei diritti delle persone private della libertà nel comune di Roma, nel descrivere la situazione nelle principali carceri a due settimane dal crollo di una parte del tetto di Regina Coeli. I fatti: lo scorso 9 ottobre una parte del soffitto del principale carcere della capitale è crollato, nella zona conosciuta come "seconda Rotonda", luogo nel quale transitano ogni giorno centinaia di operatori e detenuti. Nessun ferito, ma l'incidente ha causato la chiusura della zona e lo sfollamento di centinaia di detenuti, inevitabilmente trasferiti in altre strutture. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

