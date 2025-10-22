A Como l’atto finale della Lombardia Rally Cup | una poltrona per più pretendenti
La 44esima edizione del Trofeo Villa d’Este-Rally Aci Como sancirà molti verdetti tra cui quello relativo alla serie Lombardia Rally Cup, trofeo indetto dagli Aci di tutta la Lombardia. Al termine di una stagione ricca di eventi e di partecipanti, il Trofeo delle Province Lombarde vivrà. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Comofun Crossover Wrestling come non lo hai mai visto Ieri il primo atto è stato esplosivo! @crossoverwrestling ci aspetta anche oggi in area @crossover_plaza alle 13:00 per “Como Crossing atto II” NON PERDERLO! Vai su Facebook
L’ex primo cittadino: «Opera dei bimbi senza valenza politica. Vincenzi ci ridicolizza». Duri anche minoranza, Pd e Cgil: «Atto incomprensibile e surreale avere imposto la rimozione» - X Vai su X
Fiorentina-Como 1-2, Addai beffa i viola nel finale - La Fiorentina non riesce più a vincere in campionato e oggi domenica 21 settembre trova al Franchi la seconda sconfitta consecutiva, in quattro giornate di campionato, restando a soli 2 punti in ... Scrive adnkronos.com