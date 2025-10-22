A Como l’atto finale della Lombardia Rally Cup | una poltrona per più pretendenti

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 44esima edizione del Trofeo Villa d’Este-Rally Aci Como sancirà molti verdetti tra cui quello relativo alla serie Lombardia Rally Cup, trofeo indetto dagli Aci di tutta la Lombardia. Al termine di una stagione ricca di eventi e di partecipanti, il Trofeo delle Province Lombarde vivrà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Fiorentina-Como 1-2, Addai beffa i viola nel finale - La Fiorentina non riesce più a vincere in campionato e oggi domenica 21 settembre trova al Franchi la seconda sconfitta consecutiva, in quattro giornate di campionato, restando a soli 2 punti in ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Como L8217atto Finale Lombardia160rally160cup