A Cisterna la Corsa dei Quartieri
Torna puntuale ogni anno la gara podistica non competitiva “Corsa dei Quartieri Città di Cisterna” che animerà il centro cittadino domenica 26 ottobre.Sono circa 60 gli iscritti di questa edizione, organizzata dal Comune di Cisterna con il patrocinio della Provincia, che prenderà il via alle ore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
