A Chieti una camminata energetica per la lotta contro il cancro al seno
Una camminata energetica per la lotta contro il cancro al seno: è l'iniziativa che andrà in scena a Chieti, domenica 26 ottobre per contribuire a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro al seno.L’appello è dell’associazione per la lotta contro il cancro (Airc) di Chieti, su iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
