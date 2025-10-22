A Chieti una camminata energetica per la lotta contro il cancro al seno

Una camminata energetica per la lotta contro il cancro al seno: è l'iniziativa che andrà in scena a Chieti, domenica 26 ottobre per contribuire a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro al seno.L’appello è dell’associazione per la lotta contro il cancro (Airc) di Chieti, su iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

