A che ora Scandicci-Milano e Monviso-Conegliano oggi A1 volley femminile 2025 | programma canali tv streaming
Serata di grande volley quello che attende gli appassionati italiani. Due partite dal fascino assoluto apriranno una serata che sa di playoff e di tricolore, con in campo tre big del campionato e un’outsider ambiziosa. Alle 20.00 e alle 20.30 si giocano Monviso–Conegliano e Scandicci–Milano, i due anticipi della 13ª giornata di Serie A1, spostata a causa del prossimo Mondiale per Club, che vedrà protagoniste proprio Conegliano e Scandicci, finaliste della scorsa Champions League. Il primo atto andrà in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4Green Monviso proverà a fermare la Prosecco Doc A. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A1 Tigotà – Mercoledì gli anticipi della tredicesima giornata: Monviso ospita Conegliano, big match Scandicci-Milano Leggi la news - X Vai su X
? #SerieA1Tigotà Mercoledì gli anticipi della tredicesima giornata: Monviso ospita Conegliano, big match Scandicci-Milano Le due partite anticipate a causa del Mondiale per Club. Diretta DAZN e VBTV per Monviso-Conegliano dalle 20, alle 20.30 Scandi - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver steso De Gennaro, Egonu sfida Antropova in Scandicci-Milano: Conegliano col Monviso e c'è anche Orro - Dopo aver steso De Gennaro, Egonu sfida Antropova in Scandicci- Secondo sport.virgilio.it
Pinerolo-Conegliano e Scandicci-Milano, anteprima della 13a giornata - Ancora due appuntamenti per l' A1 femminile che domani, mercoledì 22 ottobre, manderà in scena due match valevoli per la 13a giornata di andata. Lo riporta tuttosport.com
Milano sfida Scandicci, Conegliano cerca riscatto: notte di stelle in Serie A1 femminile con gli anticipi della 13ma giornata - È un mercoledì grandi firme per il volley femminile italiano, con due sfide che vedono in campo tre big e una outsider per la vittoria del campionato. Segnala oasport.it