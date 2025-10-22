Serata di grande volley quello che attende gli appassionati italiani. Due partite dal fascino assoluto apriranno una serata che sa di playoff e di tricolore, con in campo tre big del campionato e un’outsider ambiziosa. Alle 20.00 e alle 20.30 si giocano Monviso–Conegliano e Scandicci–Milano, i due anticipi della 13ª giornata di Serie A1, spostata a causa del prossimo Mondiale per Club, che vedrà protagoniste proprio Conegliano e Scandicci, finaliste della scorsa Champions League. Il primo atto andrà in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4Green Monviso proverà a fermare la Prosecco Doc A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Scandicci-Milano e Monviso-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canali tv, streaming