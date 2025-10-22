A Cervia ecco Salmastro il festival letterario che unisce libri trekking e spettacoli teatrali

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato da un’idea della biblioteca Comunale “Maria Goia”, con la direzione artistica di Giancarlo Dini per Dire Fare, in collaborazione con Associazione culturale Agenda filosofica e CucinaSorriso, sponsor il Circolo Pescatori La Pantofla, il Festival propone un percorso che intreccia il pensiero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

