A Cervia ecco Salmastro il festival letterario che unisce libri trekking e spettacoli teatrali
Nato da un’idea della biblioteca Comunale “Maria Goia”, con la direzione artistica di Giancarlo Dini per Dire Fare, in collaborazione con Associazione culturale Agenda filosofica e CucinaSorriso, sponsor il Circolo Pescatori La Pantofla, il Festival propone un percorso che intreccia il pensiero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il profumo dell’autunno… con un tocco di mare Le giornate si accorciano, il sole scalda con dolcezza ? e l’aria profuma di foglie cadute . Ma basta chiudere gli occhi per ritrovare il vento salmastro di Cervia , le passeggiate tra le pinete e quella - facebook.com Vai su Facebook
A Cervia la letteratura incontra il paesaggio tra libri, teatro e trekking: al via il Festival Salmastro foto - Da ottobre 2025 a gennaio 2026 Cervia ospita Salmastro, il nuovo Festival letterario che intreccia libri, teatro e cammini narrativi, trasformando la ... Come scrive ravennanotizie.it
Giochi, scacchi e ’silent book party’. Autunno di iniziative in biblioteca - "La biblioteca comunale questa estate ha lavorato a pieno ritmo, confermandosi ... Come scrive msn.com