A Budapest salta il vertice tra Trump e Putin

"No, no, non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà". Con queste parole pronunciate davanti ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri ha definitivamente affossato la prospettiva di un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a Budapest. Il vertice è da ritenersi rinviato a data da destinarsi nonostante appena giovedì scorso il tycoon avesse affermato che il faccia a faccia si sarebbe svolto "nelle prossime due settimane". Il dietro-front è giunto in seguito a una telefonata tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: "non si prevede che il presidente Trump incontrerà il presidente Putin nel prossimo futuro", ha dichiarato un funzionario statunitense che ha chiesto di restare anonimo, mentre un suo collega ha specificato che "il progetto è momentaneamente sospeso". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Budapest salta il vertice tra Trump e Putin

