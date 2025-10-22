A 80 anni a caccia col fucile spara per sbaglio e prende il figlio
Spara durante una battuta di caccia, ma colpisce il figlio 41enne. È quanto successo a un uomo di 80 anni questa mattina, 22 ottobre, a Vizzola Ticino, comune piccolissimo in provincia di Varese. Il colpo è partito in un bosco lungo via Locatelli e, secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, si tratterebbe di un incidente. L’80enne stava cercando di colpire un coniglio selvatico, ma il colpo, mancato l’obiettivo, sarebbe rimbalzato, ferendo così il figlio che si trovava con lui durante la battuta di caccia. Un errore di caccia. I due hanno chiamato subito i soccorsi. Giunti sul posto, i medici hanno medicato il 41enne sul posto. 🔗 Leggi su Open.online
