A 73 anni Steven Seagal ritorna a menare le mani | le prime foto di Order of the Dragon

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sei anni dal suo ultimo film, Steven Seagal è tornato sul set con Order of the Dragon, diretto dal regista croato Vjekoslav Katusin. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

a 73 anni steven seagal ritorna a menare le mani le prime foto di order of the dragon

© Comingsoon.it - A 73 anni Steven Seagal ritorna a menare le mani: le prime foto di Order of the Dragon

Argomenti simili trattati di recente

73 anni steven seagalA 73 anni Steven Seagal ritorna a menare le mani: le prime foto di Order of the Dragon - l’attore è infatti tornato sul set con “Order of the Dragon”, diretto dal regista croato Vjekoslav Katusin, che ha annunciato con entusiasmo sui social di aver riportato “il leggendario Steven Seagal” ... Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: 73 Anni Steven Seagal