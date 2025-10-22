A 300 anni dalla sua morte risuona in chiesa la musica barocca di Alessandro Scarlatti

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Nell'ambito dell'N&B Mareterra Festival, sabato 25 ottobre, alle 20:00, la chiesa di San Giovanni Paolo, a Fasano, ospiterà un concerto dedicato ad Alessandro Scarlatti, figura chiave della scuola napoletana e del barocco italiano, a trecento anni esatti dalla sua scomparsa. Sul palco si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

