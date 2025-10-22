A 300 anni dalla sua morte risuona in chiesa la musica barocca di Alessandro Scarlatti
FASANO - Nell'ambito dell'N&B Mareterra Festival, sabato 25 ottobre, alle 20:00, la chiesa di San Giovanni Paolo, a Fasano, ospiterà un concerto dedicato ad Alessandro Scarlatti, figura chiave della scuola napoletana e del barocco italiano, a trecento anni esatti dalla sua scomparsa. Sul palco si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, PAC e Le Cannibale rendono omaggio a uno degli intellettuali più lucidi della cultura italiana con "Pasolini 50", un evento speciale che si terrà il 1 e 2 novembre al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea. Al c - facebook.com Vai su Facebook
Due ragazzine di 12 e 13 anni morte in metro a New York. «Facevano surf sul tetto dei vagoni, era una sfida social» - X Vai su X
Al Teatro dei Marsi un tributo d’eccellenza per i 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti - Giovedì 23 ottobre alle ore 21,00 il Teatro dei Marsi ospiterà un evento prestigioso, per onorare i 300 anni ... Lo riporta marsicalive.it
A due anni dalla sua morte, è in lavorazione un biopic sulla cantante irlandese Sinéad O'Connor - Il futuro biopic dovrebbe concentrarsi sugli inizi della sua carriera ed è sostenuto dai produttori del documentario del 2022 "Nothing ... it.euronews.com scrive