9-1-1 la nuova stagione della serie tv arriva su Rai2 | quando inizia cast e anticipazioni
Al via la nuova stagione di 9-1-1, la serie che fa battere il cuore e che da anni appassiona milioni di telespettatori. Scopriamo insieme la data di inizio, le puntate e le anticipazioni sulla settimana stagione in partenza da mercoledì 22 ottobre 2025 su Rai2. 9-1-1 serie tv, la settima stagione quando inizia e dove vederla in tv Da mercoledì 22 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la settima stagione di 9-1-1 la serie tv che, stagione dopo stagione, continua a conquistare pubblico e critica. La serie, Creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, promette ancora una volta adrenalina, emozione e storie di vita al limite con protagonisti il mondo dei soccorritori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
