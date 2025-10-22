50mila firme la psicologia entra nell’agenda del Parlamento
Le 50mila firme sono arrivate: una soglia che apre la strada a un progetto ambizioso, nato dal basso e costruito pezzo dopo pezzo. L’idea è semplice e potente: garantire accesso pubblico e gratuito alla psicologia, portando l’assistenza dove la vita accade. La proposta ora punta a entrare in Senato entro il 2025, con un calendario . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
