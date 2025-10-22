50 anni senza Pasolini il Comune non organizza nulla Il consulente | Non è colpa mia

Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 –  Un rapporto fatto di intrecci e di formazione, ricordi di viaggi in treno, di amicizie lunghe una vita, dei banchi del ginnasio Spallanzani, delle lezioni di violino e dell’amore per la poesia. Pier Paolo Pasolini, ucciso cinquant’anni fa all’idroscalo di Ostia, passò alcuni dei suoi anni giovanili (1935 e 1936 in particolare) fra Scandiano e Reggio Emilia, a causa del frequente trasferimento della famiglia al seguito padre, l’ufficiale di fanteria romagnolo Carlo Alberto, che all’epoca prestava servizio nella rocca del Boiardo. E così, mentre il Paese si appresta a celebrare uno dei maggiori intellettuali del Novecento, nel cinquantenario della sua scomparsa (2 novembre 1975), la mancata organizzazione di una rassegna a lui dedicata da parte del Comune di Reggio infiamma gli uffici di piazza Prampolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

