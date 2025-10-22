50 anni senza Pasolini il Comune non organizza nulla Il consulente | Non è colpa mia
Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – Un rapporto fatto di intrecci e di formazione, ricordi di viaggi in treno, di amicizie lunghe una vita, dei banchi del ginnasio Spallanzani, delle lezioni di violino e dell’amore per la poesia. Pier Paolo Pasolini, ucciso cinquant’anni fa all’idroscalo di Ostia, passò alcuni dei suoi anni giovanili (1935 e 1936 in particolare) fra Scandiano e Reggio Emilia, a causa del frequente trasferimento della famiglia al seguito padre, l’ufficiale di fanteria romagnolo Carlo Alberto, che all’epoca prestava servizio nella rocca del Boiardo. E così, mentre il Paese si appresta a celebrare uno dei maggiori intellettuali del Novecento, nel cinquantenario della sua scomparsa (2 novembre 1975), la mancata organizzazione di una rassegna a lui dedicata da parte del Comune di Reggio infiamma gli uffici di piazza Prampolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
I 50 ANNI DALLA VISITA DI PIER PAOLO PASOLINI NEL SALENTO Oggi nella cronaca di Quotidiano un articolo sulle iniziative a Lecce e a Calimera per ricordare il Cinquantenario della visita di Pier Paolo Pasolini nel Salento, il 21 ottobre del 1975. Il poeta t - facebook.com Vai su Facebook
Pier Paolo Pasolini a Lecce 50 anni fa. La visita al Palmieri ricordata oggi: tutti gli appuntamenti - X Vai su X
L’ultimo Pasolini, 50 anni dopo: il Salento rivive lo storico incontro. A Calimera dieci giorni prima di morire - La morte di uno dei più grandi intellettuali del ventesimo secolo è avvenuta la notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975. Da msn.com
Roma celebra Pasolini: eventi e riflessioni a 50 anni dalla morte - il Comune di Roma si prepara a celebrare uno degli intellettuali più complessi e discussi del Novecento italiano, Pier Paolo Pasolini ... Come scrive ilquotidianodellazio.it
Pescara ricorda Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte - Pescara ricorda Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla sua tragica morte con due appuntamenti teatrali il 24 ottobre e il 2 novembre. rete8.it scrive