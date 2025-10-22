48 anni di Daspo agli ultrà del Rieti per l' omicidio di Raffaele Marianella e la sassaiola contro il pullman

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DASPO per 9 ultras reatini dopo la morte dell’autista: provvedimenti della Questura di Rieti per violenza post partita di basket. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

48 anni di daspo agli ultr224 del rieti per l omicidio di raffaele marianella e la sassaiola contro il pullman

© Notizie.virgilio.it - 48 anni di Daspo agli ultrà del Rieti per l'omicidio di Raffaele Marianella e la sassaiola contro il pullman

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

48 anni daspo agli48 anni di Daspo agli ultrà del Rieti per l'omicidio di Raffaele Marianella e la sassaiola contro il pullman - DASPO per 9 ultras reatini dopo la morte dell’autista: provvedimenti della Questura di Rieti per violenza post partita di basket. Segnala virgilio.it

Daspo agli ultras del Latina che aggredirono Tamir Berman - Dopo la denuncia, è scattato anche il Daspo per i cinque ultras del Leone Alato che ad aprile scorso scrissero una della pagine più buie della storia del Latina Calcio. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: 48 Anni Daspo Agli