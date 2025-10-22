43 gol pazzeschi in Champions League mentre il PSG ne segna sette

I detentori del Paris St Germain hanno segnato tre gol in sette minuti battendo il Bayer Leverkusen 7-2 in una serata di gol in Champions League. Ci sono stati 43 gol in totale nella serata: il PSG ne ha segnati sette, il Barcellona sei, il PSV sei e Inter, Arsenal e Borussia Dortmund quattro ciascuno. I detentori del PSG hanno avuto un'espulsione a uomo nel primo tempo, così come il Leverkusen, e hanno visto il vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembele segnare al suo ritorno dall'infortunio.

