42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca

Si apre giovedì 23 ottobre, la , che si conferma il più importante salone europeo dedicato al motorismo storico. Un evento unico nel suo genere, capace di unire passato e presente, cultura e tecnologia, passione e memoria collettiva. Perché mai come quest’anno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

-2: Auto e moto dei VIP ad Auto e Moto d'Epoca Due soli giorni all'apertura dell'edizione 2025 di Auto e Moto d'Epoca: sveliamo altri contenuti imperdibili! Nell'ambito della mostra diffusa 75:1 – 75 Years 1 Seat, dedicata ai 75 anni di #Formula1, l'ex pilota - facebook.com Vai su Facebook

Auto: a Terni e provincia la quinta edizione di Supercarslot - X Vai su X

Auto e Moto d'Epoca, al via 42esima edizione tra mito e memoria - Prende il via domani a BolognaFiere la 42esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, salone europeo dedicato al motorismo storico, con oltre 235. Secondo ansa.it

Auto e Moto d’Epoca 2025: a BolognaFiere un viaggio tra storia, passione e innovazione - Toyota ha scelto Bologna per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo RAV4, sesta generazione dell’iconico SUV, che ... Si legge su automoto.it

Auto Moto d'Epoca 2025 con tanta F1: ecco perché non si può mancare a Bologna - Da giovedì a domenica a BolognaFiere non si può perdere la 42esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, il più grande salone europeo dedicato al motorismo storico. Da msn.com