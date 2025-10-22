40 anni di Ritorno al Futuro Michael J Fox | Oggi siamo immersi nel bullismo

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empire ha chiesto a Michael J. Fox e Christopher Lloyd perché Ritorno al Futuro continui a funzionare dopo ben 40 anni: per Fox è il tema alla base, la resistenza al bullo (qualsiasi forma prenda). E per Michael non potrebbe essere più attuale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - 40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"

