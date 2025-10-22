40 anni di Ritorno al Futuro Michael J Fox | Oggi siamo immersi nel bullismo

Empire ha chiesto a Michael J. Fox e Christopher Lloyd perché Ritorno al Futuro continui a funzionare dopo ben 40 anni: per Fox è il tema alla base, la resistenza al bullo (qualsiasi forma prenda). E per Michael non potrebbe essere più attuale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

A quarant'anni dall'uscita del film , Ritorno al Futuro è ancora un cult movie. Vi portiamo nelle location dove è stato girato - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - “Ritorno al futuro”, 40 anni dopo #21ottobre #Tv2000 #Ritornoalfuturo #cinema #film #Zemeckis #ChristopherLloyd #MichaelJFox @tg2000it - X Vai su X

Ritorno al Futuro compie 40 anni: i grandi mangaka giapponesi celebrano il film con illustrazioni inedite - Il film di Robert Zemeckis che ha fatto innamorare milioni di persone continua a essere un punto di ... Lo riporta mangaforever.net

40 anni di Ritorno al Futuro: l'evento al cinema e i gadget per «viaggiare nel tempo» con Doc e Marty - Abbiamo selezionato i gadget dedicati alla trilogia che ha fatto innamorare intere generazioni ... Da corriere.it

Ritorno al Futuro Day, il film di Robert Zemeckis compie 40 anni e torna al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ritorno al Futuro Day, il film di Robert Zemeckis compie 40 anni e torna al cinema ... Secondo tg24.sky.it