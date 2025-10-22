3DS NitrousTracker v0.416 | Scopri le Novità!

La scena musicale per Nintendo DS si arricchisce con un nuovo aggiornamento! asiekierka ha appena rilasciato ieri la versione NitrousTracker v0.4.16, un altro passo avanti per questo popolare tracker musicale ispirato a FastTracker II. Per chi non lo conoscesse, NitrousTracker è un fork di NitroTracker, uno strumento potentissimo che permette di creare musica in stile “tracker” direttamente sul tuo Nintendo DS. Supporta il formato XM, ampiamente utilizzato su PC, permettendoti di portare la tua creatività ovunque e di suonare le tue composizioni su qualsiasi lettore che supporti il formato. Ecco cosa c’è di nuovo in questa versione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net