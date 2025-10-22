24 ottobre giornata delle Nazioni Unite

Veneziatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La speranza richiede che tutti i Paesi lavorino insieme. La speranza richiede le Nazioni Unite. Nella Giornata delle Nazioni Unite, invito tutti i Paesi a far sì che questo faro per il mondo e i suoi ideali continuino a brillare” – Segretario Generale António Guterres La Giornata delle Nazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

24 ottobre giornata nazioni24 ottobreGiornata Mondiale delle Nazioni Unite - Ogni anno, il 24 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite (ONU), data che ne commemora la nascita ... Segnala voto10.it

24 ottobre giornata nazioniGiornata delle Nazioni Unite, venerdì manifestazione degli studenti a Rapallo: “Tappezziamo la città di pace” - L’Istituto Comprensivo Rapallo ha così invitato tutte le scuole del territorio a celebrare la giornata ... Da radioaldebaran.it

24 ottobre giornata nazioni24 ottobre, Giornata delle Nazioni Unite - Nella Giornata delle Nazioni Unite, invito tutti i Paesi a far sì che questo faro per il mondo e i suoi ... Secondo trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 24 Ottobre Giornata Nazioni