23 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 ottobre – È il 296º giorno del calendario gregoriano. Mancano 69 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi.Proverbio del giorno: D’ottobre un bell’ovetto è più dolce d’un confetto.Oroscopo del 23 ottobre 2025 – GiovedìLe previsioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

23 ottobre oroscopo almanacco23 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi. Da veronasera.it

23 ottobre oroscopo almanaccoOroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Luna favorevole in amore per gli amici del Leone. Bilancia, giocate con i vostri sentimenti - Leone: L’agitazione e il nervosismo potrebbero prendere il sopravvento: parlate il meno possibile per evitare discussioni inutili. infocilento.it scrive

23 ottobre oroscopo almanaccoOroscopo completo di oggi 23 ottobre, Bilancia trova l'equilibrio - La Bilancia guida con armonia, mentre lo Scorpione naviga nelle profondità delle emozioni, suscitando curiosità nelle relazioni ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: 23 Ottobre Oroscopo Almanacco