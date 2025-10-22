20° Roma Film Fest la serie Guerrieri-La regola dell' equilibrio con Alessandro Gassman porta Gianrico Carofiglio sul grande schermo

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Maria Tavarelli dirige, oltre al protagonista, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Davide Mancini, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Stefano Dionisi, Antonia Liskova, Lea Gavino e Michele Ragno; voto: 6- Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Capriol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

20° Roma Film Fest, la serie "Guerrieri-La regola dell'equilibrio" con Alessandro Gassman porta Gianrico Carofiglio sul grande schermo

