17 anni di delitti 16 morti zero risposte | esce oggi la serie Netflix sul Mostro di Firenze

La notte del 21 agosto 1968 segna l’inizio di una delle pagine più oscure della cronaca nera italiana: in una strada appartata vicino al cimitero di Signa, in provincia di Firenze, vengono sparati i primi colpi di quella che diventerà un’arma tristemente famosa: una pistola Beretta calibro 22, caricata con munizioni Winchester marcate con la lettera H sul fondello del bossolo. Inizia così una serie di otto duplici omicidi che si protrarranno per 17 anni, fino al 1985, e che segneranno profondamente la vita di un’intera comunità. Il caso del mostro di Firenze rappresenta il primo episodio riconosciuto di omicidi seriali in Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - 17 anni di delitti, 16 morti, zero risposte: esce oggi la serie Netflix sul Mostro di Firenze

