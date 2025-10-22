16enne ricoverata per aver bevuto alcoolici la questura revoca la licenza al bar | È l' ennesimo episodio

Un bar del centro storico di Arezzo si è visto revocata, e non solo sospesa, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Questo secondo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La decisione è stata presa dal questore di Arezzo dopo l'ennesimo episodio, forse il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

