13enne uccide il compagno di classe e poi succede l’impensabile | cosa ha fatto con il corpo dell’amico

Una confessione glaciale, detta con voce ferma, senza traccia di rimorso. Un ragazzino di appena tredici anni, seduto davanti agli inquirenti, ammette di aver “voluto solo provare”. Nessuna rabbia, nessuna vendetta. Solo curiosità. Parole che da sole bastano a trasformare un’indagine di provincia in uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni. Il ritrovamento che ha svelato l’orrore. Tutto è cominciato con il ritrovamento di alcuni resti umani nei pressi di un centro commerciale, scoperta che ha spinto la polizia a setacciare l’intera zona. Altri frammenti sono emersi in luoghi diversi: una piscina abbandonata, un campo, sotto un ponte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

