12 prodotti naturali per capelli secchi grassi ricci e fini

Con formulazioni green e packaging sostenibili, che migliorano la salute della chioma senza rinunciare a performance ed efficacia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 12 prodotti naturali per capelli secchi, grassi, ricci e fini

Argomenti simili trattati di recente

È arrivato quel periodo dell'anno in cui influenza e raffreddore sono sempre in agguato! Ma con i giusti #integratori possiamo farci trovare preparati: ecco una guida ai migliori prodotti naturali, fra cui quelli Salugea - facebook.com Vai su Facebook

Miglior shampoo, cera, balsamo? 12 nuovi prodotti per capelli da provare - Dalla linea SUPERNOVA, di recentissima nascita, che mette in campo otto prodotti che concentrano ... Scrive vogue.it

Come decolorare i capelli in casa: i modi naturali e fai-da-te per riuscirci senza rovinarli - Come decolorare i capelli senza rovinarli dev'essere stato un mantra degli anni '90, quando si sfoggiavano ricche chiome biondo platino, grintose e caratteristiche. Segnala alfemminile.com

Capelli rossi naturali, come ravvivarli e come averli della sfumatura giusta - Se sei nata con la chioma fulva sai già che i tuoi capelli sono una rarità! Si legge su alfemminile.com