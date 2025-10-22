-107 giorni alle Olimpiadi | la pista Stelvio entra nel vivo tra tecnologia e precisione millimetrica
Proseguono a ritmo serrato i lavori sulla Pista Stelvio di Bormio, una delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. In questi giorni, le stazioni di pompaggio vengono installate con un'operazione spettacolare: elicotteri sorvolano la pista, posizionando con precisione millimetrica i componenti direttamente sul tracciato, nel cuore della montagna, in uno scenario che unisce ingegneria e natura. Parallelamente, si avvicina al completamento la posa delle condotte in ghisa nella parte bassa della pista, mentre sono in corso i lavori di getto del solaio per la cabina elettrica “Ciuk”, nodo strategico per l'alimentazione dell'impianto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
