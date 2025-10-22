101 presenze e 28 gol al Napoli, poi una brutta malattia gli stronca la carriera “Mi sono sentito male, è stato pesante”"> E’ entrato prepotentemente nella storia del club partenopeo con più di cento presenze: poi l’arrivo inaspettato della malattia. Ha collezionato 101 presenze e segnato 28 gol con la maglia del Napoli, lasciando un segno profondo nel cuore dei tifosi. Un giocatore di talento, amato per la sua generosità in campo e per la capacità di trascinare la squadra nei momenti difficili. La sua carriera sembrava destinata a proseguire ancora a lungo ai massimi livelli, ma un evento improvviso ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - 101 presenze e 28 gol al Napoli, poi una brutta malattia gli stronca la carriera | “Mi sono sentito male, è stato pesante”