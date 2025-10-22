I Giochi Invernali Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. Non si tratta solamente di una sfida sportiva, bensì di un racconto di futuro. Un evento del genere, del resto, rappresenta un'esperienza che lascia sulle città un segno indelebile, in quanto proietta ogni storia, ogni strada, ogni personaggio su una ribalta totale. I Giochi sono un evento diffuso che unisce parti anche distanti del territorio intorno a centri nevralgici. Non è solo Milano, non è solo Cortina: è un flusso che coinvolge tutta l'Italia e la porta al centro della scena. Un appuntamento che diventa fattore attrattivo di opportunità, di investimenti e di popolarità per l'intero tessuto economico del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "100 giorni a Milano Cortina 2026". L'evento del Giornale per raccontare i Giochi