Il Comune fissa le date per il via al progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema di controllo degli accessi e delle uscite dalla ZTL del centro storico. Dopo la posa dei pali, in questi giorni si sta concludendo l’installazione dei nuovi varchi elettronici in uscita, che entreranno ufficialmente in funzione nella settimana tra lunedì 3 e venerdì 7 novembre. Contestualmente, per un mese, sarà presente il presidio dei vigili urbani, con l’obiettivo di monitorare il corretto funzionamento dei dispositivi e accompagnare la cittadinanza nella fase di avvio. I primi varchi immediatamente operativi saranno quelli riconfigurati, ovvero quelli che non necessitano di nuove opere e che saranno in grado di leggere le targhe sia in entrata che in uscita, garantendo un controllo completo dei flussi di traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ztl, pronti i varchi in uscita. Il Comune annuncia il via “Saranno attivi dal 3 novembre“