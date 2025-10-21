“Non solo alla rotatoria di Salicchi, dove la giunta brancola nel buio, coi conseguenti pesanti disagi per i cittadini: anche in centro storico è caos traffico per la scelta dell’ amministrazione comunale di riaprire i varchi della Ztl e di creare una bretellina di attraversamento nel cuore della città. Stamani le auto hanno creato una coda infinita che da Porta San Pietro arrivava addirittura fino a via del Fosso, bloccando completamente Corso Garibaldi. Le auto sono dovute restare in coda per più di un’ora. Per questo, chiediamo immediatamente il ritiro del provvedimento di apertura dei varchi e la revoca della delega al traffico all’assessore Buchignani, naufragato su scelte improvvisate e disastrose, che guardano al passato invece che al futuro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ztl aperta, via del Fosso in tilt“