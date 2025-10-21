Zona logistica semplificata Firmata l’intesa per rafforzare la competitività del sistema produttivo
Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna: Regione, Autorità portuale e Agenzia delle Dogane insieme per la crescita e il potenziamento del sistema logistico dell’intero territorio con al centro il Porto di Ravenna. Integrazione delle piattaforme logistiche regionali con il sistema doganale anche per semplificare il ciclo importexport, utilizzo di tecnologie digitali per facilitare i processi di importexport e l’individuazione condivisa dei punti di inefficienza nella movimentazione multimodale delle merci, iniziative di comunicazione e valorizzazione delle opportunità legate alla Zlser (Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna legata al Porto di Ravenna) e all’eventuale Zfd (zona franca doganale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
